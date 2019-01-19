Son Dakika Haberleri: "ABD istihbaratı Kaşıkçı hakkındaki belgeleri yayımlamalı"

"ABD istihbaratı Kaşıkçı hakkındaki belgeleri yayımlamalı"

1 saat önce

Jameel Jaffer ve Joel Simon'un CNN'deki makalesinde, "Şüphesiz ki diğer baskıcı rejimler, Suudilerin duyduğu mesajın aynısını duyuyor, 'basın özgürlüğünün düşmanları, ABD'nin dostudur.

Jameel Jaffer ve Joel Simon'un CNN'deki makalesinde, "Şüphesiz ki diğer baskıcı rejimler, Suudilerin duyduğu mesajın aynısını duyuyor, 'basın özgürlüğünün düşmanları, ABD'nin dostudur.'" ifadesine yer verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:10 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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