'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Covid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiası

ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre'ye gönderdiği raporlarda, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) küresel bir "pandemi" olacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.



Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının ocak ve şubat ayındaki raporlarında, hem Trump yönetimini hem de Kongre'yi, Çin'de görülen Covid-19 konusunda uyardığı kaydedildi.