ABD istihbaratı: Putin Trump yanlısı 'nüfuz' kampanyasına onay verdi - Son Dakika
BBC

ABD istihbaratı: Putin Trump yanlısı 'nüfuz' kampanyasına onay verdi

17.03.2021 02:37
ABD istihbaratı: Putin Trump yanlısı 'nüfuz' kampanyasına onay verdi, System.String[]

Amerikalı istihbarat yetkililerinin hazırladığı bir rapora göre, geçen yılki başkanlık seçimlerine eski Başkan Donald Trump lehine etkide bulunulması girişimlerini büyük ihtimalle Rusya lideri Vladimir Putin bizzat onayladı.

Amerikalı istihbarat yetkililerinin hazırladığı bir rapora göre, geçen yılki başkanlık seçimlerine eski Başkan Donald Trump lehine etkide bulunulması girişimlerini büyük ihtimalle Rusya lideri Vladimir Putin bizzat onayladı.

Raporda Moskova'nın seçimin galibi Joe Biden hakkında "yanıltıcı ve temelsiz iddiaları" yaydı.

Ancak hiç bir yabancı hükümetin nihai sonuçları etkisi olmadığı belirtildi.

Rusya, müdahale iddialarını daha önce birçok kez reddetmişi.

Ulusal İstihbarat Direktörü Bürosu'nun yayımladığı 15 sayfalık rapor, Rusya ve aynı zamanda İran tarafından yürütülen "nüfuz operasyonlarını" aktarıyor.

Belgede Rusya bağlantılı bireylerin 3 Kasım seçimleri öncesi Başkan Biden hakkında temelsiz iddiaları yaydığı vurgulanıyor. Aynı zamanda bir dezenformasyon kampanyasıyla seçim sürecine güvenin altının oyulmaya çalışıldığı savunuluyor.

Raporda Rusya istihbaratıyla bağlantılı bazı kişilerin Biden karşıtı söylemleri medyada ve üst düzey yetkilileri ile Trump'ın müttefikleri nezdinde dolaşıma soktukları kaydediliyor.

Başkan Biden, seçimlerde Trump'ı yenilgiye uğratıp, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

Raporda, Rusya Trump lehine girişimlerde bulunurken İran'ın da Trump'a verilen desteği zayıflatmak için "çok yönlü gizli bir nüfuz kampanyası" yürüttüğü vurgulanıyor.

Trump, İran'a karşı bir "maksimum baskı" politikası yürütmüş, Tahran'a zarar veren ambargoları yürürlüğe sokmuş ve iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

Raporda ayrıca, uzun süredir Washington'da siber casusluk faaliyetleriyle suçlanan Çin'in seçimden önce "müdahale faaliyetlerinde" bulunmamayı seçtiği kaydedildi.

Belgede "Çin, ABD'yle ilişkilerde istikrar istiyordu ve her iki adayın da Çin'in bu faaliyetlerde yakalanması halinde verilecek tepkiyi göğüslemeye değecek kadar avantajlı olmadığını düşünüyordu" denildi.





Rapora göre, oylama süreci ve nihai sonuçlara herhangi bir yabancı devlet müdahale etmedi.

Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın ortak araştırmasında da benzer bir sonuca varılmıştı.

Ancak müdahale girişimlerinin çoğunlukla dolaylı olduğu vurgulanmıştı.

ABD istihbaratı: Putin Trump yanlısı 'nüfuz' kampanyasına onay verdi
ABD istihbaratı: Putin Trump yanlısı 'nüfuz' kampanyasına onay verdi

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Donald Trump, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD istihbaratı: Putin Trump yanlısı 'nüfuz' kampanyasına onay verdi - Son Dakika Dünya

BBC

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