ABD istihbaratı, 'Taliban anlaşma koşullarına uymayacak' dedi, ardından yeni saldırı haberi geldi

ABD istihbarat kaynaklarının " Afganistan'da Taliban'ın geçen hafta varılan anlaşma koşullarına uymayacağı" yolundaki açıklamalarının ardından bu örgütün ülkenin batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.



Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, militanların Keşk Rubatsangi ilçesinin Hoca Nur köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.