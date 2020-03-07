ABD istihbaratı, 'Taliban anlaşma koşullarına uymayacak' dedi, ardından yeni saldırı haberi geldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD istihbaratı, 'Taliban anlaşma koşullarına uymayacak' dedi, ardından yeni saldırı haberi geldi - Son Dakika Dünya

ABD istihbaratı, 'Taliban anlaşma koşullarına uymayacak' dedi, ardından yeni saldırı haberi geldi

7 saat önce

ABD istihbarat kaynaklarının "Afganistan’da Taliban’ın geçen hafta varılan anlaşma koşullarına uymayacağı" yolundaki açıklamalarının ardından bu örgütün ülkenin batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.

ABD istihbaratı, 'Taliban anlaşma koşullarına uymayacak' dedi, ardından yeni saldırı haberi geldi, System.String[]

ABD istihbarat kaynaklarının " Afganistan'da Taliban'ın geçen hafta varılan anlaşma koşullarına uymayacağı" yolundaki açıklamalarının ardından bu örgütün ülkenin batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.


Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, militanların Keşk Rubatsangi ilçesinin Hoca Nur köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:14 
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