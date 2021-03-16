ABD istihbaratına göre Rusya ve İran, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış - Son Dakika

ABD istihbaratına göre Rusya ve İran, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış

16.03.2021 23:35

ABD'de olaylı bir sürece tanıklık eden başkanlık seçimlerinin yankısı hala devam ediyor. İstihbarat tarafından yayınlanan 15 sayfalık değerlendirmede Rusya'nın Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddialar yaydığı aktarılırken, İran'ın da Trump aleyhine karalama çalışması yaptığı belirtildi. Öte yandan iki ülke kadar etkili olmasa da Venezuela, Küba ve Hizbullah'ın da seçimlere etki etmek için çalışma yürüttükleri belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edildi.

FİNANSAL İŞLEMLERLE İLGİLİ HABERLERDE RUSYA'NIN PARMAĞI VAR

Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürüldü, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı belirtildi.

İRAN TRUMP ALEYHİNDE KAMPANYA YÜRÜTTÜ

İran'ın da Donald Trump aleyhindeki bazı "dezenformasyon kampanyalarını" yürüttüğü öne sürülen raporda, Çin'in ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığını sonucuna ulaşıldığı değerlendirmesine yer verildi.

VENEZUELA, KÜBA VE HİZBULLAH DA SEÇİMLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTI

Raporda, Rusya ve İran ölçeğinde olmasa da Venezuela, Küba ve Hizbullah'ın da seçimlere etki etmeye yönelik girişimler içinde oldukları sonucuna ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı.3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Biden kazanmış ve 20 Ocak'ta göreve başlamıştı.

ABD istihbaratına göre Rusya ve İran, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış

Donald Trump, Joe Biden, ABD, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD istihbaratına göre Rusya ve İran, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı gümbür gümbür! Efsane sezonu yıllar sonra tekrar yaşayabilirler Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun Dünya devleri, Boupendza için sıraya girdi! Aubameyang transferi için devrede 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 3-2 yendi ve finale yükseldi Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı
Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen şahıs, evini yaktı Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen şahıs, evini yaktı         
23:52
Cezaevindeki yangın ihbarının arkasından tatbikat çıktı Cezaevindeki yangın ihbarının arkasından tatbikat çıktı         
23:42
Ankara'da 3'üncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı Ankara'da 3'üncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı         
23:22
Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki         
22:32
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 00:12:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD istihbaratına göre Rusya ve İran, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei