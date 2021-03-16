ABD istihbaratına göre Rusya ve İran, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edildi.

FİNANSAL İŞLEMLERLE İLGİLİ HABERLERDE RUSYA'NIN PARMAĞI VAR

Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürüldü, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı belirtildi.

İRAN TRUMP ALEYHİNDE KAMPANYA YÜRÜTTÜ

İran'ın da Donald Trump aleyhindeki bazı "dezenformasyon kampanyalarını" yürüttüğü öne sürülen raporda, Çin'in ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığını sonucuna ulaşıldığı değerlendirmesine yer verildi.

VENEZUELA, KÜBA VE HİZBULLAH DA SEÇİMLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTI

Raporda, Rusya ve İran ölçeğinde olmasa da Venezuela, Küba ve Hizbullah'ın da seçimlere etki etmeye yönelik girişimler içinde oldukları sonucuna ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı.3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Biden kazanmış ve 20 Ocak'ta göreve başlamıştı.