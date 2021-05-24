ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 şahsın Kasım 2019'da hastalandığı öğrenildi - Son Dakika

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 şahsın Kasım 2019'da hastalandığı öğrenildi

24.05.2021 09:19

ABD istihbaratı, 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüsle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal tarafından hazırlanan raporda, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 araştırmacının Kasım 2019'da hastalandığı ve Pekin yönetiminin bunu gizlediği belirtildi. Ortaya çıkan rapor, dünyaya ölüm saçan koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları da kuvvetlendirmiş oldu.

Dünya çapında 167 milyondan fazla insana bulaşan ve 3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınının nereden çıktığı halen belirsizliğini koruyor. Pekin yönetimi salgının ortaya çıkmasında kendilerinin hiçbir etkisi olmadığını öne sürerken, başta ABD olmak üzere birçok batı ülkesi ise Çin'in Wuhan'daki laboratuvarında yaptığı deneyler sonucunda bu virüsün ortaya çıkıp yayıldığını iddia ediyor.

İSTİHBARAT RAPORUNU PAYLAŞTILAR

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de yaptığı incelemelerde de çelişkili sonuçlar ve açıklamalar gelirken, ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı kapsamlı bir istihbarat raporunu okurlarıyla paylaştı.

"COVID-19 BELİRTİLERİ GÖSTERDİLER"

Trump döneminin son günlerinde hazırlanan raporda, salgının başladığı Wuhan'daki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 bilim insanının Kasım 2019'da yakın zamanlarda fenalaşarak hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Raporda, "2019 yılının sonbaharında bazı araştırmacılar hem Covid-19 hem de mevsimsel grip belirtileri gösterdi ve hasta oldu" ifadesi yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'un çıkış noktasıyla ilgili incelemesini tartışmaya hazırlandığı günlerde ilk kez ABD'nin hazırladığı raporda, hastalanan bilim insanı sayısı, hastalıklarının durumu ve hastalandıkları dönem ortaya çıktı. Wall Street Journal'a konuşan ve raporun içeriğini bile bir kişi bu verilerin "uluslararası bir partner" tarafından verildiğini söyleyerek, "Fakat bu verilerin tekrar incelenmesi gerekiyor" dedi.

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 kişinin Kasım 2019'da hastalandığı ortaya çıktı

"TEK EKSİK BİLGİ İNSANLARIN NEDEN HASTALANDIĞI"

Gazeteye konuşan bir diğer yetkili ise, "Bu veriler farklı kaynaklardan geldi ve her birinde çok ince detaylar var. Tarih konusu belli, hastalananlar belli. Burada tek eksik bilgi, insanların neden hastalandığı" ifadesini kullandı.

Çin'in resmi verilerine göre salgın ilk olarak Wuhan kentinde başladı. Pekin yönetimi, Wuhan'daki ilk koronavirüs vakasının 8 Aralık 2019'da görüldüğünü açıkladı. Wuhan Enstitüsü, ham verileri, giriş-çıkış verilerini ve salgının çıkmasına sebep olduğu tahmin edilen yarasalar ile ilgili kapsamlı bilgileri henüz vermedi.

"ABD LABORATUVARDAKİ SIZINTI TEORİSİNİ ABARTIYOR"

Bu rapora, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, laboratuvardaki sızıntı teorisini abartıyor. Amaçları gerçekten salgının kaynağını mı bulmak yoksa dikkati başka bir yere mi yönlendirmek?" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü ise, "Covid-19 salgınının ilk günleriyle ilgili çok ciddi sorularımız olmaya devam ediyor, özellikle salgının Çin'deki çıkış noktası hakkında" dedi.

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 şahsın Kasım 2019'da hastalandığı öğrenildi

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Son Dakika Dünya ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 şahsın Kasım 2019'da hastalandığı öğrenildi - Son Dakika Dünya


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