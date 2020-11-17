ABD istihbaratının aralarındaki anlaşmaya rağmen Danimarka'yı da izlediği ortaya çıktı - Son Dakika

ABD istihbaratının aralarındaki anlaşmaya rağmen Danimarka'yı da izlediği ortaya çıktı

17.11.2020 10:01
ABD istihbaratının aralarındaki anlaşmaya rağmen Danimarka'yı da izlediği ortaya çıktı, System.String[]

ABD'nin, Danimarka ile yaptığı topraklarından ve karasularından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere erişimini sağlayan "kablo anlaşmasına" rağmen bu ülkeyi de izlediği belirlendi.

ABD'nin, Danimarka ile yaptığı topraklarından ve karasularından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere erişimini sağlayan "kablo anlaşmasına" rağmen bu ülkeyi de izlediği belirlendi.

Danimarka devlet televizyonu DR'nin haberine göre, Danimarka Askeri İstihbaratında (FE, Forsvarets Efterretningstjeneste) çalışan ve ismi açıklanmayan bir görevli, 2015 yılında ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) Danimarka'daki bazı bakanlıkları ve şirketleri hedefleyerek bilgi topladığını tespit etti.

Görevli, NSA ile FE arasındaki anlaşmaya rağmen NSA'nın Danimarkalı devlet kurumlarını ve şirketlerini izlemesini üstlerine rapor etti.

Rapora göre, NSA'nın başlıca Danimarkalı hedefleri arasında Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Terma şirketi yer aldı.

İzlemelerin, Danimarka'nın F-16 tipi savaş uçağı yerine, yeni nesil savaş uçağı konusunda karar vereceği sürece denk gelmesi dikkati çekti. Danimarka, 2016 yılında Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarını satın almaya karar verdiğini duyurmuştu.

NSA'nın kablo anlaşmasından yararlanarak Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Norveç'i de izlediği anlaşılmıştı. İzlemelerde e-posta, kısa mesaj ve sohbet içerikleri, telefon aramaları ve konum bilgilerine ulaşabiliyor.

FE'nin ülkedeki istihbarat teşkilatlarını denetleme ve gözetleme yetkisine sahip İstihbarat Teşkilatlarını İnceleme Kuruluna eksik belge ve yanlış bilgiler verdiğinin belgelenmesi üzerine, Savunma Bakanı Trine Bramsen 21 Ağustos'ta Danimarka Askeri İstihbaratında 3 üst düzey yetkiliyi görevden uzaklaştırmıştı.

Kablo anlaşması

Danimarka ile ABD arasında 1990'lı yılların sonlarına dayanan kablo anlaşmasına göre, Danimarka hükümeti, topraklarından ve karasularından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere ABD'nin erişimine izin veriyor.

Danimarka'nın dünya genelindeki internet ve telekomünikasyon bağlantılarında önemli bir konumda olduğu, özellikle Rusya ile Çin'deki internet ve telekomünikasyon bilgilerinin de Danimarka'daki kablolar üzerinden geçmesi dolayısıyla ABD'nin Danimarka ile yaptığı bu anlaşma sayesinde bilgilere kolayca ulaşabildiği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Telekomünikasyon, Danimarka, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD istihbaratının aralarındaki anlaşmaya rağmen Danimarka'yı da izlediği ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB, korona tedbirlerince İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı Böyle vicdansızlık görülmedi! Yükü çekemeyen atı sokak ortasında böyle kırbaçladı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar         
09:53
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı         
09:19
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor         
08:18
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı         
07:45
Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular         
01:30
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor         
19:30
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 10:10:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD istihbaratının aralarındaki anlaşmaya rağmen Danimarka'yı da izlediği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei