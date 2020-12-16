ABD, İsviçre ve Vietnam'ı "kur manipülatörü" ilan etti - Son Dakika

ABD, İsviçre ve Vietnam'ı "kur manipülatörü" ilan etti

16.12.2020 17:37
ABD, İsviçre ve Vietnam'ı

ABD Hazine Bakanlığı, İsviçre ve Vietnam'ı "kur manipülatörü" olarak tanımladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İsviçre ve Vietnam'ı "kur manipülatörü" olarak tanımladı.

Hazine Bakanlığı, ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nu Kongre'ye sundu.

Haziran 2020'de sona eren 4 çeyrek boyunca ABD'nin 20 büyük ticari ortağının politikalarının değerlendirildiği raporda, İsviçre ve Vietnam'ın "kur manipülatörü" olarak belirlendiği kaydedildi.

Raporda, Haziran 2020'ye kadar son dört çeyrekte İsviçre ve Viatnam'ın kurları kullanarak ödemeler dengesinde ayarlamalar yaptığı, ayrıca Vietnam'ın dış ticarette adil olmayan şekilde rekabet avantajı sağlamak için özel olarak da kurları kullandığı belirtildi.

Döviz kuru yönetimi konusunda Çin'e de şeffaflığı artırma çağrısında bulunulan raporda, Tayland, Tayvan ve Hindistan'ın daha yakın takip edilmesi için Hazine Bakanlığı'nın izleme listesine dahil edildiği, Japonya, Kore, Almanya, İtalya, Singapur ve Malezya ve Çin'in ise listedeki yerini koruduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Bakanlığın ekonomik büyümeyi ve Amerikalı çalışanlar ile işletmeler için fırsatı korumak üzere güçlü bir adım attığını belirtti.

Mnuchin, "Hazine, yabancı rakipler için haksız avantajlar yaratan uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmak için Vietnam ve İsviçre ile ilgili bulguları takip edecek." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, yılda 2 kez, ülkelerin para birimlerini manipüle edip etmediklerini analiz eden ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nu sunuyor.

Bir ülke manipülatör ilan edilmeden 3 ana kritere bakılıyor. Bu kriterler, "ABD ile 20 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verilmesi", "yabancı döviz müdahalesinin ülkenin GSYH'sinin yüzde 2'sini aşması" ve "cari fazlasının GSYH'nin yüzde 2'sinden fazla olması" şeklinde sıralanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, İsviçre, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD, İsviçre ve Vietnam'ı 'kur manipülatörü' ilan etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek         
17:28
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı         
16:43
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:23
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı         
14:25
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 17:41:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, İsviçre ve Vietnam'ı "kur manipülatörü" ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei