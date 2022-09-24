Quad ülkeleri dışişleri bakanları, BM reformuna destek verilmesinde uzlaştı

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Bakanlar, Güvenlik Konseyinin daimi ve geçici üye kapsamının genişletilmesi dahil BM reformunun desteklenmesi için çaba gösterilmesine yönelik uzlaşmaya vardı.

Kaynak: AA

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