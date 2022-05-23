ABD, Japonya'nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliği girişimine destek verecek - Son Dakika
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ABD, Japonya'nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliği girişimine destek verecek

23.05.2022 11:50
ABD, Japonya'nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliği girişimine destek verecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyeliği girişiminin ABD Başkanı Joe Biden tarafından destekleneceğini bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyeliği girişiminin ABD Başkanı Joe Biden tarafından destekleneceğini bildirdi.

Asya ziyaretine çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırlayan Başbakan Kişida, Japonya-ABD zirvesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldıktan sonra Biden'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Japon Başbakan, Çin'in bölgesel faaliyetleri ile Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve nükleer programına dikkati çekerek, lokasyonu önemsemeksizin, statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine izin verilmeyeceğinde anlaştıklarını söyledi.

Bölgesel güvenlik konularında ciddiyetin arttığına işaret eden Kişida, Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık ve müdahale kapasitesinin ivedilikle artırılmasında karar kıldıklarını belirterek, ülkesinin savunma kapasitelerini temelden güçlendireceklerini dile getirdi.

Kişida, Japonya'nın savunma harcamalarını artırma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, balistik füze tehditlerine karşı saldırı kabiliyeti dahil opsiyonları göz ardı etmeyeceklerini bildirdi.

Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun hayata geçirilmesinde Japonya ve ABD'nin liderlik etmesini istediğini kaydeden Kişida, ülkesinin, yenilenen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde daimi üyelik girişiminin Biden tarafından destekleneceğini ifade etti.

Kişida, ülkesinin 2023 G7 Dönem Başkanlığı'nı devralacağını anımsatarak, Liderler Zirvesi'ni 77 yıl önce atom bombasının atıldığı Hiroşima'da düzenleme kararı aldıklarını ve kitle imha silahlarının kullanılmasına yönelik riskin arttığı dünyaya mesaj vermek istediklerini söyledi.

Stratejik gördükleri ABD'nin Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne (IPEF) katılacağını bildiren Kişida, buna rağmen ABD'yi Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) Anlaşması'na geri dönmeye yönelik davetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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