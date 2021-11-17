ABD, Japonya'nın savunma bütçesinin artırılmasından memnuniyet duyacak - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığının Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Daniel Kritenbrink, Japonya'nın savunma bütçesinin artırılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Tokyo ziyareti kapsamında Kyodo ajansına röportaj veren Kritenbrink, Japonya'nın savunma bütçesinin artırılmasının ABD açısından önemine değindi.

İkili ittifakın iş birliğinin kapsamının altını çizen Krintenbrink, "Bölgenin refahına nasıl katkı verebileceğimiz konusunda Japon müttefikimizle koordinasyonu sürdürecek fırsatları da sıcak karşılıyoruz." diye konuştu.

Savunma bütçesinin artırılması kararının egemen Japon müttefiklerinin alacağı bir karar olduğunu belirten Krintenbrink, "Ancak açık konuşayım Japon savunma harcamalarının artırılmasından memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

Kritenbrink'in Tokyo sonrası Güney Kore'yi ziyaret edeceği kaydedildi.

Eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, iktidardaki Liberal Demokrat Partiden (LDP) girdiği 31 Ekim seçimlerini kazanarak Japonya Başbakanı seçilmişti.

Japonya-ABD güvenlik ittifakının güçlendirilmesini savunan Kişida, Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel "tehditkar" faaliyetlerine karşı önlemleri artırmayı taahhüt etmişti.

İktidardaki LDP, halihazırda Japonya gayri safi yurtiçi hasılasının (GDP) yüzde 1'i seviyesinde tutulan savunma bütçesinin yüzde 2'ye çıkarılmasını savunuyor.