ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları Seul'de "Kuzey Kore"yi görüştü

ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaştı.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun Dong, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo ile görüştü.

Seul'de bir araya gelen üç diplomat, Kuzey Kore'nin silah programları kaynaklı bölgesel tehditler karşısında üç ülkenin güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmaya vardı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanırken, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedildi.

Pyongyang yönetimi en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.