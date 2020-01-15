ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarından üçlü zirve - Son Dakika
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ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarından üçlü zirve

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha Kuzey Kore'yi görüşmek üzere bir araya geldi.

ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarından üçlü zirve, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha Kuzey Kore'yi görüşmek üzere bir araya geldi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın dün ABD'nin San Francisco şehrinde bir araya geldiği bildirildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi sürecini masaya yatırdıkları öğrenilen üçlünün, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Toplantıda Pompeo, Motegi ve Kang'ın, Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının eksiksiz uygulanmasına yönelik kararlılıklarını da yineledikleri tahmin ediliyor.


Beklenen görüşme


Geçtiğimiz ay ABD diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin bu ay bir araya geleceği belirtilmiş, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın da Ocak ayı ortasında ABD'yi ziyaret planı yaptığı hatırlatılarak, Motegi ve Kang'ın aynı tarihte ABD'ye gitmeleri halinde, üç ülkenin dışişleri bakanlarının, sürpriz bir şekilde bir araya gelebileceği ifade edilmişti. - SAN FRANCISCO

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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