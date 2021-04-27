ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki çalışanların "artan şiddet" nedeni ile ayrılmasını istedi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de artan şiddet olayları gerekçe gösterilerek, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğindeki gerekli olmayan personelin şehri terk etmesini istedi.

ABD, Afganistan'da 20 yıldır süren savaşı sona erdirmek için askerlerini geri çekmeye başlarken, ABD Dışişleri Bakanlığından yeni açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de artan şiddet olayları gerekçe gösterilerek, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğindeki gerekli olmayan personelin şehri terk etmesi istendi. Bakanlık, "Kabil'deki artan şiddet ve tehdit raporlarının ışığında, Bakanlık, Kabil'deki ABD Büyükelçiliğindeki az sayıdaki çalışanı hemen etkili bir şekilde etkileyen ayrılma durumunu onayladı" dedi. Bakanlık, karardan kaç personelin etkilendiği paylaşmazken, "Bu eylemden kaynaklanan operasyonlarımızda ve yeteneklerimizde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz" denildi.

ABD'nin Kabil'deki Büyükelçi vekili Ross Wilson ise, kararı Dışişleri Bakanlığının "Kabil'deki artan şiddet ve tehdit raporları ışığında" aldığını belirterek, kararın "nispeten az sayıda" çalışanı etkilediğini ve büyükelçiliğin çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Wilson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD kuvvetlerinin geri çekilmesi ve Afgan halkına destek için yaptığımız hayati çalışmalarla ilgili sorunları çözmek için acilen ihtiyaç duyulan personel yerinde kalacak" dedi.

ABD GÜÇLERİ 25 NİSAN'DA ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Afganistan'daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Miller 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladığını ifade etmişti. Askeri üsler ve teçhizatların Afgan kuvvetlerine teslim edilmesi içinde hareket geçildiğini belirten Miller, "Tüm üslerimizi Afgan güçlerine teslim edeceğiz. Bazı üslerimiz boşaltılmaya başladı" demişti.

BİDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

-İHA-