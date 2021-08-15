ABD, Kabil Büyükelçiliğini Hamid Karzai Havalimanı yakınında koruyacak - Son Dakika

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Afganistan'daki temel diplomatik varlığını, Hamid Karzai Havalimanı yakınına konuşlandırılacak büyükelçilikte sürdüreceğini söyledi.

Amerikan NBC televizyonunda "Meet the Press" isimli programa katılan Blinken, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğini kapatıp kapatmayacağı konusunu değerlendirdi.

Blinken, sunucunun Kabil'deki büyükelçiliği kastederek, "Elçiliği kesinlikle kapatıyor muyuz?" sorusu karşısında, "İnsanları büyükelçilikten şu anda havaalanındaki bir yere taşıyoruz. Bir numaralı önceliğim halkımızın emniyeti ve güvenliğidir." ifadesini kullandı.

Sunucu Chuck Todd'un, "Yani büyükelçilikte hiçbir Amerikalı yoksa, büyükelçiliği kapattık. Ama hayır demek istemiyormuşsunuz gibi geliyor?" sorusuna ise Blinken, "Temel diplomatik varlığımız olacak. ve aslında havaalanında bir yerde bir elçilik. Yani, fiziksel elçilik hareket ediyor ancak devam edecek olan bir Amerikan diplomatik varlığı olacak." şeklinde cevap vermeyi tercih etti.

Vietnam savaşı hatırlatması

Daha sonra ABC televizyonunda yayınlanan "This Week" programına da kısa bir bağlantı gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliğin akıbetiyle ilgili benzer bir soruyla karşılaştı.

Blinken sunucu Jonathan Karl'ın sorusunu doğrudan cevaplamak yerine, elçilik çalışanlarının mevcut binadan tahliye edildiğini belirterek, "Personelimizin güvende olduğundan emin olmak için çalışıyoruz." demekle yetindi.

Dışişleri Bakanı, ABD personelinin helikopterlerle büyükelçilik binasından tahliye edilme görüntülerinin 1975'te Vietnam Savaşı'nın sonunda Saygon şehrinin terk edilmesiyle benzer görüntüler oluşturduğu yorumuna ise katılmadığını belirtti.

"Bu açıkça Saygon değil." diyen Blinken, 2001'deki Afganistan'ın işgalinin, 11 Eylül saldırılarının ardından Usame bin Ladin ve El Kaide'den kurtulmak gibi birincil hedefine ulaştığını savundu.