ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı

Taliban isyancılar bu sabah, Afganistan'ın doğusundaki önemli bir şehir olan Celalabad'ın kontrolünü ele geçirdi. Kabil'e oldukça yakın bir yerde ilerleyiş devam ederken, Taliban kontrolündeki ilerliyorken ABD başkent Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

30 GÜNDE ABLUKAYA ALABİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

ABD istihbaratı Taliban'ın, Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceğini ve 90 gün içinde de ele geçirebileceğini belirtmişti. Kaynak olarak da bir ABD savunma yetkilisinin ABD istihbaratına atfen yaptığı açıklama gösterilmişti.

söyledi.