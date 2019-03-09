Son Dakika Haberleri: ABD Kadın Milli Futbol Takımı'ndan Federasyona Cinsiyet Ayrımcılığı Davası
BBC

ABD Kadın Milli Futbol Takımı'ndan Federasyona Cinsiyet Ayrımcılığı Davası

1 saat önce

28 futbolcu, Dünya Kupası'na 3 ay kala Amerikan Futbol Federasyonu'nu cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçluyor.

ABD Kadın Milli Futbol Takımı'ndan Federasyona Cinsiyet Ayrımcılığı Davası, System.String[]
ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın tüm oyuncuları Amerikan Futbol Federasyonu aleyhine dava açtı. 28 futbolcu, Dünya Kupası'na 3 ay kala federasyonu, cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçluyor.

Kadın futbolcular, ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın oyuncularına kıyasla daha düşük ücret aldıklarını ve daha kötü koşullarda çalıştıklarını söylüyor.

2016 yılında da ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın 5 oyuncusu (Alex Morgan, Carli Lloyd, Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn ve Hope Solo) benzer nedenlerle federasyondan şikayetçi olmuştu.

Davacılar, kendilerine ödenen ücretin, erkek futbolculara ödenenin yarısından az olduğunu söylemişlerdi.

Amerikan Futbol Federasyonu ise Los Angeles'ta açılan son davayla ilgili bir açıklama yapmadı. 3 Dünya Kupası şampiyonluğu ABD Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nı 3 kez (1991, 1999 ve 2015) kazandı.

Ülkenin Erkek Milli Futbol Takımı'nın bugüne kadar Dünya Kupası'ndaki en büyük başarısı ise 1930'daki ilk turnuvada elde ettiği 3.lük.

ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Türkiye'nin 3. olduğu 2002'de Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamıştı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 7 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da yapılacak.

Son şampiyon ABD F Grubu'nda Tayland, Şili ve İsveç'le karşılaşacak.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:59 

Spor
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