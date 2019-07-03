Son Dakika Haberleri: ABD, Kadınlar Dünya Kupası'nda finalde
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ABD, Kadınlar Dünya Kupası'nda finalde

1 saat önce

2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, yarı final karşılaşmasında İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

ABD, Kadınlar Dünya Kupası'nda finalde, System.String[]
2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, yarı final karşılaşmasında İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi. Bu yıl Fransa'da 8.'si düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İngiltere, Park Olympique Lyonnais'da karşı karşıya geldi. Müsabakanın 10. dakikasında ABD, Christen Press'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak İngiltere adına 19. dakikada Ellen White sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. 31. dakikada ise Alex Morgan'ın attığı golle ABD, durumu 2-1 yaptı. İngiltere'de 84. dakikada Steph Houghton penaltıdan yararlanamazken, 86. dakikada ise Millie Bright kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ABD, finale yükselen ilk takım oldu, Amerikalıların finaldeki rakibi yarın oynanacak Hollanda- İsveç maçının ardından belli olacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Güncel
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