Abd, kamışlı'ya hava saldırısında bulundu - Son Dakika
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Abd, kamışlı'ya hava saldırısında bulundu

6 saat önce

ABD, Kamışlı'ya hava saldırısında bulunduSuriye (DHA) - Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, ABD askeri güçlerinin Kamışlı'da Khirbet Ammo ve Hamou köyünü hedef aldığını duyurdu.

ABD, Kamışlı'ya hava saldırısında bulundu

Suriye (DHA) - Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, ABD askeri güçlerinin Kamışlı'da Khirbet Ammo ve Hamou köyünü hedef aldığını duyurdu. Ajans, hava saldırı öncesi ABD askerleri ile rejim askerleri arasındaki arbede çıktığını; olayda bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SANA, rejime bağlı unsurların devriyesi sırasında ABD konvoyunun durdurulduğunu; bölge halkının da rejime ait kontrol noktası yakınına gelerek ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştığını; çıkan arbede sırasında ABD askerlerinin açtığı ateşte bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını duyurdu. SANA, ABD unsurlarının daha sonra bölgeye hava saldırısında bulunduğunu yazdı.

YEREL KAYNAKLAR KARŞILIKLI ÇATIŞMA OLDU

Yerel kaynaklar, arbede sırasında sivil kıyafetli rejim askerlerinin ABD konvoyuna ateş açtığını; karşılıklı çatışmada taş atan bir sivilin vurularak hayatını kaybettiğini; bölgeye intikal eden bir ABD askeri helikopterinin ise rejimin kontrol noktasını vurduğunu belirtti.

Abd, kamışlı'ya hava saldırısında bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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