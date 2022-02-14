ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü geçişlere yeniden açıldı - Son Dakika

ABD- Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü, protestocuların dağıtılmasının ardından geçişlere yeniden açıldı.

ABD-Kanada sınırında bulunan ve günlerdir Covid-19 kısıtlamalarını protesto eden göstericiler tarafından ablukaya alınan Ambassador Köprüsü, protestocuların dağıtılmasının ardından geçişlere yeniden açıldı. Köprünün işletmecisi Detroit International Bridge Corporation tarafından yapılan açıklamada, "Ambassador Köprüsü artık tamamen açık ve Kanada ile ABD ekonomileri arasındaki ticaretin serbest akışına izin veriliyor" ifadelerine yer verildi.

ABD-Kanada arasındaki ticaretin yüzde 25'inin sağlandığı köprünün protestocular tarafından ablukaya alınması nedeniyle 2 ülke arasında ticaret aksamış ve birkaç fabrika da çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı.

(İHA)