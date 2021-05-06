ABD, Kanada ve Norveç AB'nin savunma projesine katılacak - Son Dakika

Avrupa Birliği'nin (AB) ortak savunma projesine ABD, Kanada ve Norveç'in katılmasına onay çıktı.

AB savunma bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantıda alınan kararla, AB'nin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin dahil olması çerçevesinde ABD, Kanada ve Norveç'in davet edilmesi kararlaştırıldı.

Bu üç ülke daha önce AB'nin PESCO kapsamındaki "Askeri Mobilite" projesine katılmak istediklerini belirterek başvuruda bulunmuştu. ABD, Kanada ve Norveç, AB'nin bir PESCO projesine AB dışından katılan ilk ülkeler olacak.

AB Konseyinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üç ülkenin uzmanlığının projelerine katkı yapacağını bildirdi. Borrell, ABD, Kanada ve Norveç'in katılımının AB'nin savunmasını daha verimli kılacağını ve güvenliği güçlendireceğini belirtti.

PESCO projelerine katılacak üçüncü ülkelerin bazı şartları karşılaması isteniyor. Bunlar arasında bu ülkelerin AB'nin güvenlik ve savunma çıkarlarıyla çatışmaması, projeye katma değer sağlayabilmesi ve gizli bilgilerin karşılıklı paylaşılmasına imkan tanıyan anlaşma yapması yer alıyor.

AB'nin PESCO kapsamındaki "Askeri Mobilite" projesi, askeri personel ve ekipmanın AB genelinde demir yolu, kara yolu, hava yolu veya deniz yoluyla hızlı ve hatasız hareket edebilmesini sağlayacak stratejik bir platform olarak tanımlanıyor.