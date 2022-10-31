Rusya'nın askıya aldığı Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin ABD'den açıklama: Türkiye'ye güvenimiz sonsuz - Son Dakika
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Rusya'nın askıya aldığı Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin ABD'den açıklama: Türkiye'ye güvenimiz sonsuz

01.11.2022 10:33

Ukrayna tahılını ülke dışına çıkarmak üzere Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alabilecek bir alternatif olmadığını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin, "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz" dedi.

Putin'in açıklaması ile askıya alınan Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin Price, günlük basın toplantısında Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini kaygıyla karşıladıklarını, özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin bu girişimin durdurulmasından etkileneceğine dikkati çekti.

"ALTERNATİF YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ile Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan ve milyonlarca ton buğdayın Ukrayna limanlarından çıkarılmasına olanak sağlayan anlaşmanın yerine karadan tahıl nakliyatının mümkün olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Price,"Ukrayna'nın Tahıl Girişimi yürürlüğe girmeden önce bile karadan buğdayını nakletme kabiliyeti vardı. Dolayısıyla elbette Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başından beri sadece Karadeniz değil kara yolları da belirli ölçüde işlevsel oldu. Elbette ki Ukraynalı ortaklarımızla kara nakliyatının etkili olup olmayacağına bakacağız ama Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihraç etmesinin yerini alabilecek alternatif yok" dedi.

9,5 MİLYON TAHIL TAŞINDI

Price, dün itibariyle Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında 9,5 milyon metrik ton tahılın Ukrayna'dan çıkarıldığını ve bunun çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelere gittiğini söylerken, bu ölçüde büyük miktarda tahılın Ukrayna'dan kara yoluyla çıkarılması için gerekli olan altyapıyı inşa etmenin ve Rus saldırılarının sürdüğü bir ortamda idame etmenin oldukça zor olacağını kaydetti.

TAHILIN ÇOĞU GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE GİTTİ

Rusya'nın tahıl girişimi kapsamında çıkarılan mahsulün önemli bir kısmının Avrupa'ya gittiği iddialarına da yanıt veren Price, girişim kapsamında çıkarılan tahılın yüzde 66'sının gelişmekte olan ülkelere gittiğini, yüzde 19'unun ise en az gelişmiş ülkelere gittiğini, hatta gemilerden birinin şu anda iç savaştan dolayı gıda kıtlığı yaşanan Etiyopya'ya gittiğini kaydetti.

"TÜRKLERE GÜVENİMİZ SONSUZ"

Muhabirinin Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmek üzere çaba gösterip göstermediğine yönelik bir sorusuna Price, "Karadeniz'in Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz. Bu anlaşmanın tarafları olan Ukrayna, Birleşmiş Milletler, Türkiye ve hafta sonuna kadar Rusya, 9,5 milyon metrik ton tahılın dünyanın geri kalanına geçişini kolaylaştırmak için birkaç ay boyunca etkin bir şekilde birlikte çalıştı. Gerek bu girişim, gerek Müşterek Koordinasyon Merkezi konusunda Türkiye'nin oynadığı rolü, Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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