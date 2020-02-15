ABD karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek - Son Dakika

ABD'nin korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altında bulunan gemideki vatandaşlarını tahliye edeceği iddia edildi. İHA'nın ulaştığı gemideki bir ABD vatandaşı ise, kendilerine henüz resmi bir bildirim yapılmadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) korona virüsü salgını nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarını tahliye edeceği iddia edildi. Japon basınının Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının gemideki 380 vatandaşını tahliye etmek için Japonya'ya iki uçak göndereceği belirtildi. Ateş ve öksürük gibi belirti göstermeyen kişilerin uçakla ABD'ye götürüleceği kaydedilirken, tahliyenin Pazar günü gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

"RESMİ BİLDİRİM YAPILMADI"

İHA'nın ulaştığı gemideki bir ABD vatandaşı ise, kendilerine henüz resmi bildirim yapılmadığını söyledi. Gemi yönetiminin iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığını belirten ABD vatandaşı, bilgi almak için ABD Dışişleri Bakanlığına ulaşmaları gerektiğinin söylendiğini kaydetti.

KARANTİNA ÇARŞAMBA SONA ERECEK

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya'da karantina altına alınan gemide 218 kişinin korona virüsü taşıdığı belirlenmiş, karantinanın ise 19 Şubat'ta sona ereceği açıklanmıştı. Japonya Sağlık Bakanlığı, gemideki 11 yaşlı yolcunun virüs testinde negatif çıkmalarının ardından gemiden tahliye edildiğini duyurmuştu. Söz konusu yolcuların karantina süresinin bitimini hükümetin tahsis ettiği tesiste bekleyeceği belirtilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)