ABD karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek - Son Dakika

ABD karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek

6 saat önce

ABD'nin korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altında bulunan gemideki vatandaşlarını tahliye edeceği iddia edildi.

ABD karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek, System.String[]

ABD'nin korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altında bulunan gemideki vatandaşlarını tahliye edeceği iddia edildi. İHA'nın ulaştığı gemideki bir ABD vatandaşı ise, kendilerine henüz resmi bir bildirim yapılmadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) korona virüsü salgını nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarını tahliye edeceği iddia edildi. Japon basınının Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının gemideki 380 vatandaşını tahliye etmek için Japonya'ya iki uçak göndereceği belirtildi. Ateş ve öksürük gibi belirti göstermeyen kişilerin uçakla ABD'ye götürüleceği kaydedilirken, tahliyenin Pazar günü gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

"RESMİ BİLDİRİM YAPILMADI"

İHA'nın ulaştığı gemideki bir ABD vatandaşı ise, kendilerine henüz resmi bildirim yapılmadığını söyledi. Gemi yönetiminin iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığını belirten ABD vatandaşı, bilgi almak için ABD Dışişleri Bakanlığına ulaşmaları gerektiğinin söylendiğini kaydetti.

KARANTİNA ÇARŞAMBA SONA ERECEK

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya'da karantina altına alınan gemide 218 kişinin korona virüsü taşıdığı belirlenmiş, karantinanın ise 19 Şubat'ta sona ereceği açıklanmıştı. Japonya Sağlık Bakanlığı, gemideki 11 yaşlı yolcunun virüs testinde negatif çıkmalarının ardından gemiden tahliye edildiğini duyurmuştu. Söz konusu yolcuların karantina süresinin bitimini hükümetin tahsis ettiği tesiste bekleyeceği belirtilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı
Babil'de sırlar çözüldü! Ayşe'nin polis olduğu ortaya çıktı 3 yaşında temizlik maddesi içen çocuk, 9 yılda 304 kez ameliyat oldu Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: Artık göç etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 17:27:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]