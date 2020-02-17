ABD, karantina gemisinden 300 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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ABD, karantina gemisinden 300 vatandaşını tahliye etti

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'da korona virüsü salgını nedeniyle karantina altına alınan gemideki en az 300 ABD vatandaşının tahliye edildiği belirtildi.

ABD, karantina gemisinden 300 vatandaşını tahliye etti, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'da korona virüsü salgını nedeniyle karantina altına alınan gemideki en az 300 ABD vatandaşının tahliye edildiği belirtildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS) tarafından yapılan ortak açıklamada, Japonya'da korona virüsü salgını nedeniyle karantina altına alınan Diamond Princess yolcu gemisindeki 300'den fazla ABD vatandaşının tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, HHS sağlık personeli tarafından kontrolden geçirilerek hastalık semptomları göstermediği teyit edilen yolcuların tahliye işlemlerinin yapıldığı ifade edildi.


Bakanlık açıklamasında, tahliye işlemleri sırasında yolcularının havaalanına nakledilmesinin ardından 14 yolcuda 3 gün önce yapılan testlerin pozitif çıktığına ilişkin bildiri aldıkları ifade edildi. Dışişleri Bakanlığının, testleri pozitif çıkan yolcuları da tahliye etmeye karar vermesiyle bu yolcuların aynı uçakta özel bir bölüme alındığı kaydedildi.


Tahliye uçaklarının Tokyo Haneda Havalimanı'ndan yerel saatle 04.30'da havalandığı ve sabah saatlerinde ABD'ye ulaşacağı belirtildi. Tüm yolcuların uçuş süresince sağlık ekibi tarafından yakından izlendiği ve semptom gösteren yolcuların ayrı bölüme alınacağı bildirildi.


Tahliye edilen yolcuların, California eyaletindeki Travis Hava Üssü'nde veya San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'nde 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı ifade edildi.


Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya'da karantina altına alınan gemideki vaka sayısı günden güne artıyor. 4 Şubat'tan bu yana Yokohama limanında karantina altında tutulan gemide şimdiye kadar 355 kişide virüs görüldü. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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