ABD, kasırgadan etkilenen Küba'ya yardım teklif etti - Son Dakika
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ABD, kasırgadan etkilenen Küba'ya yardım teklif etti

19.10.2022 12:22
ABD, kasırgadan etkilenen Küba'ya yardım teklif etti

ABD, Ian Kasırgası'nın yol açtığı yıkımdan etkilenen Küba halkına acil insani yardım teklifinde bulundu.

ABD, Ian Kasırgası'nın yol açtığı yıkımdan etkilenen Küba halkına acil insani yardım teklifinde bulundu.

Kimliğinin gizli kalması şartıyla açıklama yapan üst düzey bir yetkili, 2 milyon dolarlık yardımın kasırgadan direkt etkilenen nüfusla çalışan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Kızılhaç gibi "güvenilir uluslararası partnerler" aracılığıyla dağıtılacağını belirtti.

Resmi duyuru yapılmadan açıklama yapan yetkili, "Küba halkının yanındayız. Halkın siyasi ve ekonomik refahını artırmanın yollarını aramaya devam edeceğiz." dedi.

Yardım teklifi, Ian Kasırgası'nın eylül sonlarında ülkenin batı kesimini vurarak elektrik şebekesinde büyük hasara yol açmasının ardından geldi.

Washington ile Havana arasında uzun süredir devam eden gergin ilişkilere rağmen, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'den gelen teklif için minnettarlığını dile getirerek yardımın Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu aracılığıyla geleceğini doğruladı.

Küba'nın elektrik kesintilerinden kaynaklanan kitlesel protestoları bastırması, ABD de dahil olmak üzere uluslararası gözlemcilerin tepkisine yol açmıştı.

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Kaynak: AA

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