ABD-Katar 3. Stratejik Diyalog Toplantısı Washington'da yapıldı - Son Dakika

ABD-Katar 3. Stratejik Diyalog Toplantısı Washington'da yapıldı

ABD ile Katar arasında gerçekleştirilen 3. Stratejik Diyalog Toplantısı'nda, 2021'in "ABD-Katar Kültür Yılı" olarak kabul edilmesine ve iki ülke arasında eğitim ve kültürel alandaki iş birliğinin artırılmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

ABD-Katar 3. Stratejik Diyalog Toplantısı Washington'da yapıldı, System.String[]

ABD ile Katar arasında gerçekleştirilen 3. Stratejik Diyalog Toplantısı'nda, 2021'in "ABD-Katar Kültür Yılı" olarak kabul edilmesine ve iki ülke arasında eğitim ve kültürel alandaki iş birliğinin artırılmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

3. ABD-Katar Stratejik Diyalog Toplantısı, başkent Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Pompeo, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini vurgulayarak, Katar'ın Orta Doğu'daki bölgesel güvenlik sorunlarının çözümünde önemli bir ortak olduğunu dile getirdi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmanın yarın Beyaz Saray'da imzalanacağını hatırlatan Pompeo, "Umuyoruz Orta Doğu'daki diğer ülkeler de İsrail ile daha yakın bir ilişkiye sahip olmanın faydalarının farkına varır. Bu süreçte Katar, Gazze'nin istikrara kavuşmasında değerli bir rol oynamış, Suriye ve Lübnan'daki tansiyonun düşürülmesine de katkı sağlamıştır." şeklinde konuştu.

" Körfez'deki krize çözüm bulunması için çoktan zaman geldi"

Pompeo, "Körfez'deki krize çözüm bulunması için çoktan zaman geldi ve geçiyor. Trump yönetimi olarak, diğer Körfez ülkelerinin halen bloke ettiği Katar hava ve kara yolu sınırlarının açıldığını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pompeo iki ülke arasında imzalanan mutabakata göre 2021 yılının ABD ile Katar arasında "Kültür Yılı" olarak belirlendiğini ve bu kapsamda iki ülke arasında kültürel ve eğitim alanında pek çok iş birliğinin yapılacağını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise ABD ile aralarında derinleşen ikili ilişkilerin gidişatından memnun olduklarını vurguladı.

Al Sani, "Katar ABD'yi sadece bir ortak olarak değil, onun da ötesinde bir müttefik ve dost olarak görmektedir. İnanıyorum ki ilişkilerimiz sadece askeri ve ticari alanda değil, eğitim, kültür ve diğer alanlarda da gelişecektir." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasındaki iş birliğine en güzel örneğin Afganistan konusundaki ortak çaba olduğunu belirten Al Sani, Afganistan Barış Süreci için gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler derinleştirilecek

Öte yandan aynı toplantıda bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Katar Maliye Bakanı Ali Sharif al-Emadi de iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasını öngören ve karşılıklı yatırımlar yapılmasını teşvik eden mutabakat zaptına imza attılar.

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 20:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD-Katar 3. Stratejik Diyalog Toplantısı Washington'da yapıldı - Son Dakika

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