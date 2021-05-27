ABD, Katar'a Gazze'deki ateşkeste oynadığı rolden memnuniyetini bildirdi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye, Katar'ın Filistinli gruplar ile İsrail arasında varılan ateşkeste oynadığı rolden dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Blinken, Katar'ın ateşkese giden süreçte gösterdiği büyük çabadan övgüyle söz etti.

Katar'a Afganistan müzakereleri ve bölgedeki güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları için de teşekkür eden Blinken, Gazze'de insani yardım ve kalkınma çabalarına uluslararası desteğin harekete geçirilmesinin önemini vurguladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.