Son Dakika Haberleri: ABD Katar'daki hava harekat merkezini kapattı
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ABD Katar'daki hava harekat merkezini kapattı

1 saat önce

ABD Hava Kuvvetlerinin, Katar'da bulunan birleşik harekat merkezini kapattığı belirtildi.

ABD Katar'daki hava harekat merkezini kapattı, System.String[]

ABD Hava Kuvvetlerinin, Katar'da bulunan birleşik harekat merkezini kapattığı belirtildi.

Washington Post gazetesindeki habere göre, ABD Hava Kuvvetleri, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde bulunan Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi'nin faaliyetine son verdi.

Hava Kuvvetlerinin, Orta Doğu, Kuzeydoğu Afrika ve Güney Asya'daki harekatlarının komuta edildiği merkez, Güney Carolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'ne taşındı.

Washington'ın harekat merkezini kendi sınırlarına taşıma kararının, bölgede İran ile gerilimlerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Hava Kuvvetlerinden yetkililer, gazeteye yaptıkları açıklamalarda, taşınmanın uzun zamandır planlandığını ancak son dönemde İran'dan kaynaklanan risklerin artmasının projeye aciliyet kazandırdığını vurguladı.

İran'ın birçok kez bölgedeki Amerikan askeri hedeflerini vurma niyetini açıkça ifade ettiğini kaydeden yetkililer, Katar'daki harekat merkezinin içinde bulunduğu üsle saldırı hedefi olabileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise, 14 Eylül'de silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlenmişti.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimine büyük darbe vuran saldırıyı Yemen'deki İran'ın desteklediği Husi milisler üstlenmişti. Washington yönetimi ve Batılı ülkeler ise saldırıdan doğrudan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Katar, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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