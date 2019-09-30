Son Dakika Haberleri: ABD Katar'daki hava harekat merkezini kapattı
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ABD Katar'daki hava harekat merkezini kapattı

1 saat önce

ABD Hava Kuvvetlerinin, Katar'da bulunan birleşik harekat merkezini kapattığı belirtildi.

ABD Katar'daki hava harekat merkezini kapattı, System.String[]

ABD Hava Kuvvetlerinin, Katar'da bulunan birleşik harekat merkezini kapattığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:56 
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