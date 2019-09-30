ABD Katar'daki hava harekat merkezini kapattı
1 saat önce
ABD Hava Kuvvetlerinin, Katar'da bulunan birleşik harekat merkezini kapattığı belirtildi.
ABD Hava Kuvvetlerinin, Katar'da bulunan birleşik harekat merkezini kapattığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:56
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