ABD, Katar'ı Afganistan'da "hami devlet" ilan etti - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'ın Afganistan'da ABD'nin diplomatik faaliyetlerine hamilik edeceğini açıkladı.

Blinken, ABD ile Katar arasındaki "stratejik diyalog" toplantısı kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Toplantı çerçevesinde Katar ile ABD arasında iki anlaşma imzalanırken, imza töreni sırasında iki bakan da açıklamalarda bulundu.

Afganistan'dan çekilme sırasında Katar'ın çok önemli katkı sağladığını belirten Blinken, "Bugün Afganistan'daki iş birliğimizi artırmak için iki yeni anlaşma imzalıyoruz. Birincisi, Katar'ı Afganistan'da ABD'nin hami devleti olarak ilan ediyor." dedi.

Blinken, Katar'ın, Afganistan'daki elçiliğinde ABD'ye yönelik konsolosluk hizmetleri sağlayacağını ve ABD'nin Afganistan'daki diplomatik misyonlarını koruyacağını ifade etti.

İkinci anlaşmanın ise Afganistan işgali sırasında ABD ile çalışmış özel göçmen vizesi sahiplerinin seyahatlerine ilişkin olduğunu belirten Blinken, Katar'ın bu kişilerin başvuru işlemlerinin tamamlanması ve geçişlerinin sağlanması konusunda yardım edeceğini söyledi.

Blinken, Afganistan'daki ABD vatandaşları ve ABD'de oturum izni olanlara ilişkin ise şunları kaydetti:

"10 Kasım itibarıyla ABD hükümetinden Afganistan'dan ayrılmak için yardım talebinde bulunan ve ayrılmaya hazır olduğunu tespit ettiğimiz ve gerekli seyahat belgelerine sahip olan tüm ABD vatandaşlarına bunu yapma fırsatı sunulduğunu teyit edebilirim. Buna 380'den fazla Amerikan vatandaşı ve 280'den fazla yasal daimi oturma izni olanlar dahildir."

"İlk önceliğimiz, insani yardımların Afgan halkına ulaşmasını sağlamak"

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de bugünkü stratejik diyalog toplantısının karşılıklı çıkar konuları, savunma ve güvenlik iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra Afganistan'daki duruma da odaklandığını dile getirdi.

Katarlı bakan, ülkesinin Afganistan'ın istikrarı ve Afgan halkının güvenliği ve refahına katkıda bulunma konusunda kararlı olduğunu belirterek, "İlk önceliğimiz, insani yardımların Afgan halkına ulaşmasını sağlamak, özellikle de bundan muzdarip insanları görüyoruz. Özellikle kış geldiğinde yardıma çok ihtiyaçları olacak. İnsani durumla ilgili birçok zorluk olacak. İşler daha da kötüye gitmeden oradaki Afgan halkına yardım etmemiz bizim için önemli." dedi.

İnsani yardımların Afgan halkına ulaşması için Kabil'deki yönetimle iletişime geçmenin önemli olduğuna dikkati çeken Al Sani, "Afganistan'ı terk etmenin ve onu görmezden gelmenin büyük bir hata olacağına inanıyoruz, çünkü tecrit hiçbir zaman bir çözüm olmadı." ifadesini kullandı.