ABD Kayıp Türk'ü Arıyor
1 saat önce
ABD, dün Chicago kentindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Kazım Gürgüt'ü her yerde arıyor.
ABD
, dün Chicago kentindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Kazım Gürgüt'ü her yerde arıyor.
ABD'nin nüfus bakımından en büyük üçüncü şehri Chicago'da yaşayan Kazım Gürgüt aranıyor. Polis
, dün West Cornelia'daki evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 70 yaşındaki Gürgüt'ü bulmak için fotoğraflarını dağıttı. Yanında pasaportu ve cüzdanı bulunmayan Gürgüt'ün yalnızca Türkçe bildiğini aktaran polis Gürgüt'ün yeşil gözlü ve seyrek beyaz saçları olduğu belirterek arama çalışmalarını genişletti. - CHICAGO
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:45 Kaynak: İHA
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