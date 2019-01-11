ABD kaynaklı haber akışı risk iştahını artırdı
1 saat önce
Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırımları konusunda sabırlı olabileceğini tekrarlarken; Pekin'de gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin ardından Washington'da üst düzey temasların olabileceği ifade edildi.
Powell, Washington Ekonomi
Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed
'in faiz artırımları konusunda sabırlı olabileceğini tekrarlarken; Pekin
'de gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin ardından Washington'da üst düzey temasların olabileceği ifade edildi. Bu gelişmelerle Asya
piyasaları prim
yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:20
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