ABD keşif uçağı Kore Yarımadası üzerinde uçtu - Son Dakika
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ABD keşif uçağı Kore Yarımadası üzerinde uçtu

6 saat önce

ABD Deniz Kuvvetlerine ait keşif uçağının dün gece Kore Yarımadası üzerinde uçtuğu bildirildi.

ABD keşif uçağı Kore Yarımadası üzerinde uçtu, System.String[]

ABD Deniz Kuvvetlerine ait keşif uçağının dün gece Kore Yarımadası üzerinde uçtuğu bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, "Aircraft Spots" adlı hava araçları izleme sitesi, "P-3C Orion" model bir deniz gözetleme uçağının yerel saatle 23.00 sularında Kore Yarımadası üzerinde uçtuğunun tespit edildiğini aktardı.

Aircraft Spots dün Japonya'nın Okinawa Adası'ndan kalkan iki "RC-135 Cobra Ball" model keşif uçağının Japon Denizi'nin (Doğu Denizi) batısında, Kore Yarımadası çevresinde uçtuğunu duyurmuştu.

Site ayrıca, ABD'ye ait bir "E-8 Joint STARS" model radar sistem uçağının da aynı bölgede 31 bin feet (yaklaşık 9 bin 400 metre) irtifada seyrettiği bilgisini geçmişti.

Uçuşların, ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer görüşmelerinin geleceğinin belirsiz olduğu ve Pyongyang tarafından gelebilecek provokatif bir silah denemesinden endişe edilen dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Keşif ve izleme uçaklarının Kuzey'in deniz altından atılan güdümlü füze (SLBM) denemesine hazırlanıp hazırlanmadığına dair işaretler aradığı tahmin ediliyor.

ABD havadan keşif ve izleme faaliyetini arttırdı

ABD'nin son haftalarda Kuzey Kore'ye yönelik havadan keşif ve izleme faaliyetini yoğunlaştırdığı görülüyor. Aircraft Spots, 11 Aralık'ta "B-52" stratejik bombardıman uçağı ile "Global Hawk" insansız hava aracının, 22 Aralık'ta ise "RC-135W Rivet" model casus uçaklarının Yarımada çevresinde tespit edildiğini bildirmişti.

Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Okinawa Adası, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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