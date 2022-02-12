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ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi - Son Dakika

ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi

12.02.2022 17:00

- ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğinde acil görevi bulunmayan tüm personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi.

- ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi

KİEV - ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğinde acil görevi bulunmayan tüm personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi.

Rusya-Ukrayna gerilimi giderek tırmanıyor. ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğinde acil görevde bulunmayan tüm personeline Ukrayna sınırında devam eden Rus askeri yığınağı nedeniyle işgal ihtimaline karşın ülkeden ayrılma talimatı verdi. Açıklamada, "Diplomatik personelin azalmasına rağmen büyükelçiliğin çekirdek ekibi, özverili Ukraynalı meslektaşlarımız, Dışişleri Bakanlığı ve ABD personeli, Ukrayna'nın güvenliğini, demokrasisini ve refahını desteklemek için aralıksız diplomatik ve yardım çabalarını sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

"13 Şubat'ta konsolosluk hizmetleri askıya alınacak"

ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "12 Şubat 2022'de Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri tehdidinin devam etmesi nedeniyle ABD'li çalışanların çoğunun Kiev'deki büyükelçilikten ayrılması talimatı verdi. ABD vatandaşları Ukrayna'ya seyahat etmemeli ve Ukrayna'dakiler derhal ayrılmalıdır. 13 Şubat 2022 Pazar günü, Dışişleri Bakanlığı Kiev'deki ABD Büyükelçiliğinde konsolosluk hizmetlerini askıya alacak. Büyükelçilik, acil durumlar için Ukrayna'nın Lviv kentinde konsolosluk varlığını sürdürecek, ancak pasaport, vize veya rutin konsolosluk hizmetleri sağlayamayacak" denildi.

ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi
ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi
ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi - Son Dakika


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