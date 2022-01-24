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ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi - Son Dakika

ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi

24.01.2022 08:22

ABD Dışişleri Bakanlığı, olsa bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, olsa bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.

Uyarıda, "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğuna işaret edilen açıklamada, "Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, olası bir askeri harekatta ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından da iletişim için online bir form doldurmaları talebinde bulunuldu.

ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi
ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi
ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi - Son Dakika
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