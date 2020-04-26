ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı

26 dakika önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için son olarak Japon medyası, "Kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasında bulundu. İddia kapsamında; Washington merkezli Amerikalı bir düşünce kuruluşunun elindeki uydu görüntülerine göre, Kuzey Kore lideri Kim'e ait olduğu düşünülen bir tren bu hafta kırsal bölgeleri ziyaret etti.

Son günlerde başta uluslararası basın olmak üzere sosyal medyada sıklıkla konuşulan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un öldüğü söylentileri, Japon medyasının iddiasıyla iyice alevlendi. Japonlar, Kim'in kırsal bölgeleri ziyaret ettiği esnada kalp krizi geçirdiğini ve başarısız bir ameliyat sonrası bitkisel hayata girdiğini öne sürdü. ABD Washington merkezli bir düşünce kuruluşunun elindeki uygu görüntüleri ise Japonların bu iddiasını güçlendirdi.

"KİM, YERE YIĞILDI"

Japon medyası tarafından Kim'in ülkenin kırsal bir bölgesini ziyareti sırasında göğsünü tutarak yere yığıldığı öne sürüldü. Olay sonrası doktorların hemen hastaneye kaldırdığı Kim'in ameliyata alındığı, ameliyatın başarısız geçtiği ve Kim'in şu anda bitkisel hayatta bulunduğu aktarıldı.

ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı

TRENİN UYDU GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Kuzey Kore üzerine araştırmalar yapan Washington merkezli Amerikalı bir düşünce kuruluşunun elindeki uydu görüntülerine göre, Kuzey Kore lideri Kim'e ait olduğu düşünülen bir tren bu hafta kırsal bölgeleri ziyaret etti. ABD'li kuruluşun açıklaması, Japon medyasının Kim'in kırsal kesimleri ziyaret ederken kalp krizi geçirdiği iddiasından sonra basına yansıdı.

Haberi "dikkat çeken gelişme" olarak duyuran Reuters ise "Muhtemelen Kim'e ait olan tren tatil beldesinde tespit edildi" dedi.

ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı

TREN 21-23 NİSAN'DA WONSAN'DA

Haberde, Kim'in treni olduğu iddia edilen trenin 21- 23 Nisan tarihlerinde Wonsan'daki liderlik istasyonunda park halinde bulunduğu belirtildi.

38 North adlı araştırma grubunun açıklamalarını teyit edemediğini belirten Reuters, araştırma ekibinin "Trenin yeri Wondan'da olsa bile bu Kim'in orada olduğunu göstermiyor ya da sağlık durumuna ilişkin kesin bir bilgi vermiyor ancak Kim'in ülkenin doğu kıyısında seçkin bir bölgede kaldığı iddialarını destekliyor" şeklindeki açıklamasına yer verdi.

ABD, Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
Amerika Birleşik Devletleri, Kim Jong Un, Washington, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 09:24 

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