Kolombiya'da 1997-2008 yılları arasında faaliyet gösteren ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan paramiliter suç örgütü Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetlerinin (AUC) lideri olarak bilinen Giraldo hakkında 40'tan fazla tutuklama emri çıkartılmıştı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Giraldo'ya, Kolombiya'da mahkeme huzuruna çıkması için gerekli güvenlik önlemleri sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, "El Senor de la Sierra" lakaplı uyuşturucu baronu Giraldo'nun cinayet, kaçakçılık, tecavüz, adam kaçırma suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor.

Son Dakika › Güncel › ABD, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Giraldo'yu ülkesine iade etti - Son Dakika

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