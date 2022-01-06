Üye Girişi
ABD Kongre baskınına katılanların birçoğu Trump'ı suçluyor - Son Dakika

ABD Kongre baskınına katılanların birçoğu Trump'ı suçluyor

06.01.2022 12:23
ABD Kongre baskınına katılanların birçoğu Trump'ı suçluyor

ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre binasına baskın düzenleyenler arasında bulunan birçok kişi, kendilerini yanlış yönlendirdiği için eski ABD Başkanı Donald Trump'ı suçluyor.

ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre binasına baskın düzenleyenler arasında bulunan birçok kişi, kendilerini yanlış yönlendirdiği için eski ABD Başkanı Donald Trump'ı suçluyor.

Aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçilerinin, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını düzenlediği baskının sonrası yargılanan isyancılardan 170'i suçlarını kabul ederken 70'i hakkında hüküm verildi.

Suçlarını kabul edenler arasında birçok kişi, Kongre'ye girmekte hatalı olduğunu ve siyasi şiddeti onaylamadığını belirtirken bazıları da kendilerini yanlış yönlendirdiği için Trump'ı suçladı.

Üç ay ev hapsine mahkum edilen Leonard Gruppo adlı eski asker, hakime gönderdiği mektupta, o gün yaşadıklarının gerçeküstü bir deneyim olduğunu belirterek "Başkan'a güvendim ve bu büyük bir hata oldu." ifadesini kullandı.

Baskın sırasında yangın tüpü fırlatarak polislere saldıran ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Robert Palmer, yazdığı mektupta o gün kendilerine "çalınmış bir seçim" hakkında yalan söylendiğini fark ettiğini ifade etti.

Üç ay ev hapsi verilen Glenn Wes Lee Croy'un avukatı Kira Anne West de mahkemede müvekkilinin Başkan ve medyada yer alan seçimlere hile karıştığına dair yalanlara inandığını paylaştı.

California eyaletinden Valerie Elaine Ehrke de mahkemeye gönderdiği mektupta, Trump'ın konuşmasını dinlemek için başkente gittiğini, Trump'ın konuşmasında Kongre'ye gideceğini söylediğini ve destekçilerini de çağırdığını belirtti.

Eski ABD Başkanı, konuşmasında belirttiğinin aksine o gün Kongre binasına hiç gitmedi.

Kongre baskınında bir polise copla saldırdığı için 4 yıla yakın hapis cezası alan Devlyn Thompson da yazdığı mektupta iktidar devrinin barışçıl şekilde olmasının korunması gerektiğini halen muhafazakar olsa da sistemin sınırları içerisinde hareket etmesi gerektiğini bildiğini ifade etti.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kongre baskınına katılanların birçoğu Trump'ı suçluyor - Son Dakika


Soğuğuyla meşhur ilimizde hayrete düşüren görüntü! Soğuğuyla meşhur ilimizde hayrete düşüren görüntü!         
12:27
Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı         
12:18
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55

Son Dakika Haberleri
12:17 Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı
12:08 Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
12:07 Kazakistan'da eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü
12:05 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi
12:04 Son Dakika: Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti
11:55 PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor
11:50 JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi
11:46 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı
11:41 TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli
11:34 Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 12:33:16. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Kongre baskınına katılanların birçoğu Trump'ı suçluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement