Üye Girişi
ABD Kongresi, 19 Haziran'ı federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı - Son Dakika

ABD Kongresi, 19 Haziran'ı federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı

17.06.2021 20:32
ABD Kongresi, 19 Haziran'ı federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı, System.String[]

ABD Kongresinde yapılan oylamada, ABD'de köleliğin kaldırıldığı gün olarak kayıtlara geçen 19 Haziran tarihinin "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" adı altında federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısı onaylandı.

ABD Kongresinde yapılan oylamada, ABD'de köleliğin kaldırıldığı gün olarak kayıtlara geçen 19 Haziran tarihinin "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" adı altında federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısı onaylandı.

ABD'de 19 Haziran 1865'te köleliğin sona ermesi nedeni ile kutlanan "Juneteenth" federal tatil oluyor. ABD Senatosunda geçtiğimiz salı günü yapılan oylamada oybirliği ile 19 Haziran'ın "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" adı altında federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısı kabul edilmişti. Bugün Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada ise yasa tasarısı 415 "evet", 14 "hayır" oyu ile kabul edilerek, onaylanmak üzere Başkan Joe Biden'a gönderildi.

Biden'ın TSİ 22.30'da yasa tasarısının imzalaması ve ardından açıklama yapması bekleniyor. Biden, yasa tasarısının onaylaması ile 19 Haziran ülkedeki 12'inci federal tatil olacak.

Massachusetts Senatöre Edward Markey, "Juneteenth'i federal bir tatil olarak anmak için bugün Senato'dan geçen yasa, tarihimizde uzun zamandır göz ardı edilen bir boşluğu dolduracak, yapılan yanlışı tanıyacak, nesiller boyu kölelerin ve onların soyundan gelenlerin acı ve ıstırabını kabul edecek ve nihayet özgürlüklerini kutlayacak" dedi.

Juneteenth, ABD'de "Özgürlük Günü" ve "Kurtuluş Günü" olarak da anılan ve her yıl 19 Haziran'da ABD'de köle olarak tutulanların kurtuluşu kutlandığı gündür. ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln, Özgürlük Bildirgesi'nde köleliği 1862'de sonlandırsa da kölelik uygulaması bazı eyaletlerde bir süre daha devam eder. Birlik Ordusu Generali Gordon Granger'ın 19 Haziran 1865'te Galveston'da yaptığı konuşmada, Teksas'ta köle olarak tutulan herkesin özgür olduğunu ilan etmesi ve Birliğin Kurtuluş Bildirgesi ile Teksas ve diğer tüm eyaletlerde kölelik resmi olarak sona ermiştir.

Öte yandan ABD'de Martin Luther King Jr Day'in 1983'te kutlanmaya başlamasından bu yana Juneteenth ilk yeni federal tatil olacak. - WASHINGTON

ABD Kongresi, 19 Haziran'ı federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı
ABD Kongresi, 19 Haziran'ı federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri, Yasa Tasarısı, Bağımsızlık, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Kongresi, 19 Haziran'ı federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bahçeli'den HDP binasına düzenlenen saldırıya sert tepki: Saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir 20:16 Son Dakika: Bahçeli'den HDP binasına düzenlenen saldırıya sert tepki: Saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı 20:12 Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada 19:47 HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi 19:33 Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli 18:27 Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım 18:04 Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım
Bursa'da okul içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı 16:53 Bursa'da okul içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu 16:32 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu         
20:38
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı         
20:11
Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı         
19:35
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı         
18:06
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor         
17:46
HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu         
16:46
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor         
15:28
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 20:53:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Kongresi, 19 Haziran'ı federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement