ABD Kongresi 1915 Olayları ile ilgili 'soykırımdır' kararı aldı: Peki bundan sonra ne olacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinin ardından Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da da tasarı oy birliğiyle kabul edildi.



Peki bundan sonra ne olacak ve karar ne anlama geliyor?