ABD Kongresi 1915 Olayları ile ilgili 'soykırımdır' kararı aldı: Peki bundan sonra ne olacak? - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Kongresi 1915 Olayları ile ilgili 'soykırımdır' kararı aldı: Peki bundan sonra ne olacak? - Son Dakika Dünya

ABD Kongresi 1915 Olayları ile ilgili 'soykırımdır' kararı aldı: Peki bundan sonra ne olacak?

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinin ardından Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da da tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Peki şimdi ne olacak?

ABD Kongresi 1915 Olayları ile ilgili 'soykırımdır' kararı aldı: Peki bundan sonra ne olacak?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinin ardından Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da da tasarı oy birliğiyle kabul edildi.


Peki bundan sonra ne olacak ve karar ne anlama geliyor?

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:47 
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