ABD Kongresi, Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı ifadeye çağırdı
1 saat önce
ABD Kongresi, Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı ifadeye çağırdı
ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi, ABD-Taliban görüşmeleri hakkında bilgi edinmek amacıyla ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı ifade vermesi için kongreye çağırdı.
Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD-Taliban görüşmeleri hakkında bilgi vermesi için Özel Temsilcisi Halilzad'ı kongreye çağırdığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:00
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