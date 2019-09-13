Son Dakika Haberleri: ABD Kongresi, Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı ifadeye çağırdı
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ABD Kongresi, Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı ifadeye çağırdı

1 saat önce

ABD Kongresi, Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı ifadeye çağırdı

ABD Kongresi, Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı ifadeye çağırdı, System.String[]

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi, ABD-Taliban görüşmeleri hakkında bilgi edinmek amacıyla ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı ifade vermesi için kongreye çağırdı.


Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD-Taliban görüşmeleri hakkında bilgi vermesi için Özel Temsilcisi Halilzad'ı kongreye çağırdığını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:00 
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