ABD Kongresi, Biden'ın başkanlığının tescili oturumuna devam edecek - Son Dakika

ABD Kongresi, Biden'ın başkanlığının tescili oturumuna devam edecek

07.01.2021 03:13
ABD Kongresi, Biden'ın başkanlığının tescili oturumuna devam edecek, System.String[]

NEW ABD Kongresi, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin binayı basmasının ardından ara vermek zorunda kaldığı Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturumuna devam edecek.

NEW ABD Kongresi, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin binayı basmasının ardından ara vermek zorunda kaldığı Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturumuna devam edecek.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yazılı bir açıklama yaparak bugün ABD demokrasisine yapılan "utanç verici saldırının" Kongreyi Biden'ın başkanlığını onaylama sorumluluğunu yerine getirmekten caydırmayacağını belirtti.

Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefonda görüştüğünü belirten Pelosi, "Kongrede bu gece oturuma davam etme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18,00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kongresi, Biden'ın başkanlığının tescili oturumuna devam edecek - Son Dakika


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