- ABD Kongresi Biden'ın seçim zaferini onayladı- Biden ABD'nin 46. Başkanı oldu - Son Dakika

- ABD Kongresi Biden'ın seçim zaferini onayladı

Biden ABD'nin 46. Başkanı oldu

WASHINGTON - ABD Kongresi, 3 Kasım'daki seçimlerden zaferle çıkan Joe Biden'ın başkanlığını onayladı. Oylamada gerekli 270 delege oyu aşan Joe Biden, resmen ABD Başkanı oldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmek için düzenlenen oturum, Donald Trump destekçilerinin 4 saatlik işgali nedeniyle kesintiye uğramıştı. Dünya çapında yankı uyandıran olayın ardından Kongre üyeleri, tescil oylaması için yeniden toplandı. Oylamada gerekli 270 delege oyu aşan Joe Biden, resmen ABD'nin yeni başkanı oldu. Biden 306 üyenin oyunu alırken, Donald Trump ise 232 oyu hanesine yazdırdı. Başkanlığı Kongre tarafından tescillenen Biden, görevine 20 Ocak'ta başlayacak.

Öte yandan, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgali sırasında çıkan olaylarda şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi gözaltına alındı.