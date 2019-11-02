Son Dakika Haberleri: "ABD Kongresi, daveti bir daha gözden geçirmeli"
Son Dakika Güncel 'ABD Kongresi, daveti bir daha gözden geçirmeli'

"ABD Kongresi, daveti bir daha gözden geçirmeli"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ABD'ye davet edenlerin, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermenin yanı sıra ABD yasalarına göre de suç işlediklerini ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ABD'ye davet edenlerin, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermenin yanı sıra ABD yasalarına göre de suç işlediklerini ifade etti.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, terörist elebaşı Şahin'in Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir terörist olduğunu vurguladı.

Şahin'in aynı zamanda PKK ile YPG arasındaki ayrımın aslında ne kadar yüzeysel olduğunun canlı bir kanıtı olduğuna işaret eden Altun, paylaşımında "Ferhat Abdi Şahin'i davet edenler, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermelerinin yanı sıra ABD yasalarına göre de suç işlemektedirler. Ferhat Abdi Şahin'i Washington'a davet ederek onu meşrulaştırmaya çalışanları Türk halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. NATO müttefikimizin, bir terörist elebaşını yüceltme çabaları yıllar boyunca hatırlanacaktır. Arkasında kim olursa olsun terörle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir teröristin, birileri tarafından kahraman olarak kabul edildiği müddetçe teröre karşı mücadelenin başarılı olamayacağını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Amerika'nın bu terör örgütüne verdiği destek, kendi tarihine kara bir leke olarak geçecek ve tam bir dış politika fiyaskosu dersi olarak anlatılacaktır. ABD Kongresi, bu daveti bir daha gözden geçirmeli ve PKK terörü kurbanlarının ailelerinden özür dilemelidir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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