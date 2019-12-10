Son Dakika Haberleri: ABD Kongresi Donald Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırımların uygulanmasını istedi
Son Dakika Dünya ABD Kongresi Donald Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırımların uygulanmasını istedi - Son Dakika Dünya

ABD Kongresi Donald Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırımların uygulanmasını istedi

6 saat önce

ABD Kongresi Türkiye'ye yönelik yaptırımların uygulanmasını istedi

ABD Kongresi Donald Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırımların uygulanmasını istedi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kongre, Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle yaptırım çağrısının da yapıldığı 738 milyar dolarlık savunma bakanlığı bütçesine ilişkin tasarı üzerinde anlaştı. Tasarı Rusya ve Çin ile daha iyi rekabet edebilmek için ek önlemler içerirken, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının yasaklanmasını ve S-400 alımı nedeniyle de yaptırım uygulanması çağrısında bulunuyor.


Reuters'ın aktardığına göre ABD Temsilciler Meclisi, aylar süren müzakereler sonucunda Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma metninde ABD Başkanı Trump'a yapılan çağrıda Türkiye'ye yönelik daha önce üzerinde anlaşılan yaptırımların uygulanması isteniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:46 
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