ABD Kongresi'nde 27 senatör, Türkiye'de üretilen SİHA'ları şikayet etti!

ABD Kongresi'nde 27 senatör, Türkiye'de üretilen SİHA'ları şikayet etti. 27 senatör, SİHA'ları ABD Dışişleri Bakanı, Anthony Blinken'e şikayet etti. Blinken'e mektup yazan 27 vekil, SİHA'ların üretiminin durdurulmasını istedi.

Türkiye ve Amerika arasında "S-400"ler nedeniyle yaşanan gerginlik, gündemde durmaya devam ederken, Amerika cephesinden Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara ilişkin dikkat çeken bir haber geldi. ABD Kongresi'nden 27 senatör Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e yazdıkları mektupta, Türkiye'nin SİHA'larından endişe duyduklarını ve üretimin durdurulması için baskı yapılmasını istedi. "İHRAÇ EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ" Söz konusu mektupta Türk SİHA'larının bölgeyi istikrarsızlaştırdığı savunuldu. Mektubun devamında Türkiye'deki SİHA'ların üretiminin durmasını isteyen senatörler, bu araçların ihraç edilmesinin de önüne geçilmesini talep ediyor. "TÜRKİYE'Yİ CAYDIRICI GÜÇ HALİNE GETİRİYOR" Yakın zamanda ABD'nin önde gelen savunma haberleri sitesi "defense news"te de TB3'ün Türkiye'yi caydırıcı bir güç haline getirmeye başladığını yazdı. Haberde Türkiye'nin denizde savaş uçağı filosu oluşturduğuna değinildi. İşte kongre üyeleri tarafından yazılan mektup:

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