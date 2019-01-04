Son Dakika Haberleri: ABD Kongresi'nde Dedesinden Kalma Kur'an-ı Kerim Üzerine Yemin Etti

ABD Kongresi'nde Dedesinden Kalma Kur'an-ı Kerim Üzerine Yemin Etti

1 saat önce

Ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı İlhan Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

ABD Kongresi'nde Dedesinden Kalma Kur'an-ı Kerim Üzerine Yemin Etti, System.String[]
Ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı İlhan Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

Omar, Twitter hesabından yemin törenine ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Bir çocuk olarak, parti kurultaylarında dedemin tercümanlığını yaptım ve bendeki siyaset merakını uyandıran ilk kişi oydu. Keşke bu tarihi anı görmek için burada olsaydı ama yemin töreni için onun Kur'anı'na el bastığım için ruhu buradaydı." ifadelerini kullandı.

1995 yılında ABD'ye ailesi ile mülteci olarak gelen Omar, dün Kongre'deki yemin törenine saatler kala geçmişiyle ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulunmuştu.

ABD siyasi tarihinde Kongre'ye giren ilk başörtülü Müslüman siyasetçi ünvanını alan Omar, Twitter hesabından, babası ile Washington DC havaalanından fotoğraf paylaşarak, "23 yıl önce babam ve ben, Kenya'daki mülteci kampından Washington DC'deki bu havalanına inmiştik. Bugün ise ilk Somali-Amerikalı olarak Kongre'de yemin etmek için aynı havaalanına indik." değerlendirmesini yapmıştı.

Kenya'da 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Omar, ABD'ye 12 yaşında gelmiş, ara seçimlerde Minnesota eyaletinden seçimlere girerek Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında ezici üstünlük sağlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Somali, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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