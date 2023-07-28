ABD Kongresi'nde trans çocuk oturumu: Chloe Cole'nin çarpıcı açıklamaları - Son Dakika
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ABD Kongresi'nde trans çocuk oturumu: Chloe Cole'nin çarpıcı açıklamaları

28.07.2023 22:13

ABD Kongresi'nde gerçekleştirilen 'sözde trans çocuk oturumu'nda Chloe Cole, 12 yaşında erkek olmak için cinsiyet değiştirmeye başladığını ancak pişman olduğunu ve eski cinsiyetine döndüğünü söyledi. Cole, güvendiği yetişkinlerin kendisine geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük tıbbi skandallardan birinin kurbanı olduğunu ifade etti.

ABD Kongresi'nde "sözde trans çocuk" oturumunda konuşan Chole Cole'un söyledikleri tüyler ürpertti.12 yaşında erkek olması için ailesi yardımıyla cinsiyet değiştirmeye başlayıp 16 yaşında pişman olan Cole, "Çocukluğum mahvoldu. Yeterince çocuk bu sözde bilimin kurbanı oldu. 12 yaşındaki çocuklara yanlış bedende doğduklarını, kendi bedenlerini reddetmelerini söylemeyi bırakmalısınız." dedi. Cole, çocuklara yanlış bedende olduklarını söylemenin bırakılması gerektiğini vurgulayarak, vücudunda kalıcı değişiklikler olduğunu ve gelecekteki kadınlığının büyük bir kısmının kendisinden alındığını dile getirdi.

ABD Kongresi'nde "sözde trans çocuk oturumu" gerçekleştirildi. Oturumda söz olan bir kız çocuğunun söyledikleri tüyleri diken diken etti.

"ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK TIBBİ SKANDALI"

12 yaşında erkek olmak için ailesi yardımıyla cinsiyet değiştirmeye başlayıp 16 yaşında pişman olan ve eski cinsiyetine dönen Chloe Cole, yanlış bedende doğduğuna inandırıldığını söyledi. Güvendiği yetişkinlerin ona ömür boyu geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirten Cole, "Bugün sizinle Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük tıbbi skandallardan birinin kurbanı olarak konuşuyorum" sözleri ile açıklamalarına başlayan Cole, "Sizinle, skandalı sona erdirme cesaretine sahip olmanız ve diğer savunmasız gençlerin, çocukların ve genç yetişkinlerin benim yaşadıklarımı yaşamamasını sağlamanız umuduyla konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUM MAHVOLDU"

Cole, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Çocukluğum mahvoldu. Sevilmeye ihtiyacım vardı. Sorunlarımı atlatmam için bana terapi verilmeliydi. Bir erkeğe dönüşürsem tüm sorunlarım çözülecek sanrısına ihtiyacım yoktu. Yeterince çocuk bu sözde bilimin kurbanı oldu. 12 yaşındaki çocuklara yanlış bedende doğduklarını, kendi bedenlerini reddetmelerini söylemeyi bırakmalısınız."

"KENDİMİ BİR CANAVAR GİBİ HİSSEDİYORUM"

Vücudunda kalıcı değişiklikler olduğunu kaydeden Cole, sesinin sonsuza kadar daha kalın kalacağını, çenesinin daha keskin, burnunun daha uzun olduğunu söyledi. Kemik yapısının kalıcı olarak erkeksileştiğini dile getiren küçük çocuk, "Bazen aynaya bakıyorum ve kendimi bir canavar gibi hissediyorum. Gelecekteki kadınlığımın büyük bir kısmı benden alındı." diye konuştu.

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LGBT, Eğitim, Yaşam, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ABD Kongresi'nde trans çocuk oturumu: Chloe Cole'nin çarpıcı açıklamaları - Son Dakika


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