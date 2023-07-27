ABD Kongresi'nde UFO Araştırması: Tanımlanamayan Uçan Cisimlerin Varlığı İddia Edildi - Son Dakika
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ABD Kongresi'nde UFO Araştırması: Tanımlanamayan Uçan Cisimlerin Varlığı İddia Edildi

27.07.2023 00:39

ABD Kongresi'nde düzenlenen oturumda, emekli Hava Kuvvetleri subayı ve istihbarat görevlisi David Grusch, hükümetin elinde tanımlanamayan uçan cisimlere ait araç veya araç parçaları olduğunu iddia etti. Grusch, bu bilginin sadece belirli kurumlarla paylaşıldığını ve 12 uzaylı aracının düştüğünü söyledi. Ancak uzaylılarla iletişim ve gizlilik konularında yanıt veremeyeceğini belirtti.

Eski istihbarat görevlisi olan David Grusch'ın ABD Kongresi'nde düzenlenen halka açık oturamda verdiği yeminli ifadeler dünyanın gündemine oturdu. Şimdiye kadar 12 dünya dışı aracın düştüğünü söyleyen Grush, içlerinden uzaylı yaratıkların cansız bedenlerinin çıkarıldığını ifade etti.

İDDİALARI GÜNDEM OLDU

ABD Kongresi'nde UFO olarak da bilinen tanımlanamayan uçan cisimlerine ilişkin oturum düzenlendi. Emekli Hava Kuvvetleri subayı ve istihbarat görevlisi olan David Grusch, verdiği yeminli ifadede hükümetin elinde tanımlanamayan olgulara ilişkin araç ve araç parçaları olduğunu iddia etti.

"ARAÇLARIN YERLERİNİ BİLİYORUM"

Bu araçların tam olarak yerlerini bildiğini ifade eden Grusch, bu bilginin sadece kurum içindeki uygulamaları denetleme görevini üstlenen genel müfettişle ve bir kısmının da istihbarat komisyonlarıyla paylaşıldığını söyledi.

Dünya ABD'li eski istihbaratçının yeminli ifadesini konuşuyor: 12 uzaylı aracı düştü, içinden yaratıkların cansız bedenleri çıkarıldı

"İÇİNDEN UZAYLILARIN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI"

Şimdiye kadar 12 tane uzaylı aracının düştüğünü söyleyen Grusch, bunların içinden insan olmayan biyolojik varlıklarının çıkarıldığı ifade etti.

Dünya ABD'li eski istihbaratçının yeminli ifadesini konuşuyor: 12 uzaylı aracı düştü, içinden yaratıkların cansız bedenleri çıkarıldı

BAZI SORULARA YANIT VERMEDİ

Grusch, uzaylılarla iletişimin olup olmadığı ve "Bu gizliliği korumak için neler yapıldı? Kimse öldü mü?" gibi sorulara açık oturumda yanıt veremeyeceğini belirtti.

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