Son Dakika Haberleri: ABD Kongresi'nden Polonya'ya F-35 satışına onay
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ABD Kongresi'nden Polonya'ya F-35 satışına onay

52 dakika önce

ABD Kongresi, Polonya'ya 32 adet F-35 uçağı satışını onayladı.

ABD Kongresi'nden Polonya'ya F-35 satışına onay, System.String[]

ABD Kongresi, Polonya'ya 32 adet F-35 uçağı satışını onayladı. 6,5 milyar dolar değerindeki satış kararını Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Twitter'den duyurdu. Blaszczak, "Kongrenin onayı sözleşmeye imza koymamızdan önceki son adımlardan biri ancak işbirliğimiz bitmiş değil" açıklamasında bulundu.


ABD Dişişleri Bakanlığının geçtiğimiz haftalarda Polonya'ya 32 adet F35 uçağı satışına yeşil ışık yakmasının ardından ABD Kongresi söz konusu satışı onayladı. 6,5 milyar dolar değerindeki satış onayını Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Twitter hesabından duyurdu. "ABD Kongresi 32 adet en gelişmiş savaş uçağı F-35'in Polonya'ya satışını onayladı. Bu sözleşmeyi imzalamadan önceki son adımlardan biri" diyen Blaszczak, ülkesinin ABD ile işbirliğinin sona ermediğini söyledi. Blaszczak, satışta en iyi fiyatı alabilmek için sıkı pazarlık yapacaklarını bildirdi.


Geçtiğimiz haftalarda Polonya'ya F-35 uçağı satışının ABD'nin dış politikasına uygun olduğunu, NATO üyesi müttefik ülkenin güçlendirilmesinin Amerikan ulusal güvenliğinin de güçlendireceğine vurgu yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Söz konusu satış Polonya'nın Amerikan güçleriyle ortak çalışabilirliğine ve bölgedeki saldırganlıkları caydırmasına katkı sunacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Polonya Milli Savunma Bakan Mariusz Blaszczak ise söz konusu satışın Polonya Silahlı Kuvvetleri tarihinin en önemli sözleşmesi olacağını aktarmıştı. Polonya'nın 6,5 milyar dolarlık teklifi 32 adet F35A tipi savaş uçağının yanı sıra 33 adet F-135 yedek motoru, elektronik harp sistemleri, lojistik destek, görev simülatörü, yedek parça, personel eğitimi ve dokümantasyonunu da içeriyor. - VARŞOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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